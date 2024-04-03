Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.
Futbolseverler Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinin detaylarını araştırmaya başladı.
Fenerbahçe, ligde oynadığı 30 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 79 puan topladı.
Adana Demirspor ise Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 39 puan topladı.
Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligin ilk yarısında Adana'da oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.
İki ekip şimdide 31. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç için geri sayım başladı.
Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan Çarşamba (bugün) günü saat 20:30'da oynanacak.
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.