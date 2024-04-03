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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...