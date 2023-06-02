Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi yarı final! Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Zorlu mücadele için heyecanlı bekleyiş devam ederken detaylar belli oldu. Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Bu turda Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Yarı final turunda 3 galibiyet alan taraf finale adını yazdıracak. İki takım da avantaj elde etmek için kıyasıya mücadele edecek. Fenerbahçe Beko, normal sezonda çıktığı 30 maçta 24 galibiyet ve 6 yenilgi alarak topladığı puanlarla 2. sıraya yerleşti. Anadolu Efes ise normal sezonda çıktığı 30 maçta 22 galibiyet ve 8 yenilgi alarak topladığı puanlarla 3. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Metecan Birsen, Şehmus Hazer ve Carsen Edwards bu maçta forma giyemeyecek. Zorlu mücadele için araştırmalar hız kazandı. Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 3 Haziran 2023 Cumartesi günü (yarın) 18:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.