Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'ni 24. sırada tamamlayan Mourinho ve öğrencileri Play-Off turuna kalmayı başardı.

Çift maçlı eleme sisteminin uygulanacağı play-off turunda ilk maç 13 Şubat Perşembe günü İstanbul'da rövanş maçı ise 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak zorlu müsabaka için geri sayım başladı.

Futbolseverler Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...

Fenerbahçe - Anderlecht maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Anderlecht maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.