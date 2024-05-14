Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte adaylar 2024! En son 2021 yılında gerçekleşen başkanlık seçimi, bu sene yeniden yapılacak. Fenerbahçe camiasının merakla beklediği seçimlere dair detaylar gündemde. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Kimler aday olacak? Haberimizde...

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Fenerbahçe başkanlık seçimi için nefesler tutuldu, geri sayım başladı.

Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan seçimler için adaylar netleşti.

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç ise daha önce yeniden başkanlığa aday olacağını açıklamıştı.

İki rakip 2018 yılında yapılan seçimli olağan genel kurulda yine aday olmuştu. Ali Koç 16 bin 92 oyla başkanlığa seçilirken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy almıştı.

Fenerbahçe'nin seçimli olağan genel kurulu öncesinde Sadettin Saran adaylık açıklamasında bulunmuştu.

Peki, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Kimler aday olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2024?

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Başkan adayları

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un adaylığı kesinleşti.

Başkan adayları, adaylıklarını seçim tarihinden en az 7 gün önce YDK’ya noter tasdikli 500 imza ile bildirecek. Böylece en geç 18 Mayıs günü kimin kesin aday olup olmadığı belli olacak.