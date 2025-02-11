Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji’ni konuk ediyor.
11-12 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 14-16 Şubat 2025 tarihlerinde Şanlıurfa’da dörtlü final karşılaşmaları oynanacak.
ING Türkiye Kupası 2025'in şampiyonu 16 Şubat Pazar günü, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma ile belli olacak.
İki takım arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ilk yarısında 22 Aralık 2024 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 70-82 kazandı.
Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Peki, Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte maçın detayları...
Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı 11 Şubat Salı günü saat 20.30’da başlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.
Müsabakayı Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.