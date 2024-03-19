Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 30. hafta mücadelesinde İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak.
Sarı lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son karşılaşmada evinde bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'i 118-88 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko bu sezon oynadığı 29 maçta 18 galibiyet 11 yenilgi aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Barcelona 89-81 kazandı.
Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Basketbolseverler EuroLeague'in 30. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı için araştırmalarına hız verdi.
Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı 20 Mart Çarşamba günü 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Matej Boltauzer (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.