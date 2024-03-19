Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 30. hafta mücadelesinde İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak.

Sarı lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son karşılaşmada evinde bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'i 118-88 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko bu sezon oynadığı 29 maçta 18 galibiyet 11 yenilgi aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Barcelona 89-81 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Basketbolseverler EuroLeague'in 30. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı için araştırmalarına hız verdi.

Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı 20 Mart Çarşamba günü 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Matej Boltauzer (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.