Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında evinde Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek. İşte kritik maçın detayları..

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya gelecek. Derbi maçın detayları basketbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. 20 maçın geride kaldığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko 2. sırada yer alıyor. Dimitrios Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 20 maçta 17 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş Emlakjet ise Basketbol Süper Ligi'nde son sırada yer alıyor. Siyah beyazlılar oynadıkları 20 maçta 6 galibiyet 14 mağlubiyet aldı. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayaları.. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı 18 Mart 2023 Cumartesi (bugün) günü saat 20.30'da oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 5 kanalından naklen yayınlanacak.