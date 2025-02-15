Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka Erkekler Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşacak.

Büyük heyecana sahne olması beklenen final maçı basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarınız hızlandırdı.

İki takım arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 90-79 kazandı.

İki ekip şimdi ise Erkekler Türkiye Kupası final maçında kupanın sahibi olmak için mücadele edecek.

Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte dev maçın bilgileri...

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı 16 Şubat Pazar günü (yarın) saat 16.00’da başlayacak.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Mehmet Şahin, Kerem Baki, Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.