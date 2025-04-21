Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Playoff serisi ilk maçında Paris Basketball'u konuk ediyor.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında Bayern Münih’i 77-89 mağlup etti.

EuroLeague’de normal sezonu 23 galibiyetle ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko Playoff serisinde Paris Basketbol ile eşleşti.

Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı serinin ilk iki maçı temsilcimizin ev sahipliğinde oynanacak.

Seride üçüncü maça ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü maça ise Paris Basketbol ev sahipliği yapacak. Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Fenerbahçe Beko’da olacak.

Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı 22 Nisan Salı günü (yarın) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Zorlu mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya) hakem üçlüsü yönetecek.