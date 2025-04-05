Hüseyin Topuz

Fenerbahçe ile Eczacıbaşı kadın voleybol takımları, Kupa Voley’i kazanmak için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe Medicana yarı final maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Öte yandan Eczacıbaşı ise Vakıfbank’ı 3-2 mağlup ederek finalde Fenerbahçe'nin rakibi olmaya hak kazandı.

Bu sezon iki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Fenerbahçe 3-0 yendi. İkinci maçta ise Eczacıbaşı sahadan 3-2’lik galibiyet ile ayrıldı.

AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olarak takım, önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

Voleybolseverler Fenerbahçe ile Eczacıbaşı arasındaki final maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Fenerbahçe - Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Fenerbahçe - Eczacıbaşı maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Zorlu müsabaka TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.