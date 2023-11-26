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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı için geri sayım başladı. İşte maçın bilgileri..

ensonhaber.com Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yeni sezona fırtına gibi başlayan sarı lacivertliler Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. İsmail Kartal yönetiminde iyi bir grafik yakalayan Fenerbahçe ligde oynadığı son maçta Adana Demirspor ile berabere kaldı. Süper Lig'de çıktığı son iki maçını kazanamayan Fenerbahçe, şimdiye kadar İsmail Kartal yönetiminde üst üste üç karşılaşmayı galibiyetsiz geçtiği bir dönem yaşamadı. Öte yandan son dört Süper Lig maçında 8 puan toplayan Fatih Karagümrük bu çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman 26 Kasım Pazar (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.