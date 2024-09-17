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Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? Biletler ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? Biletler ne zaman çıkacak? Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig maçının biletleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki dev derbinin biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar..