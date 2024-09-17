Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? Biletler ne zaman çıkacak?

Hüseyin Topuz
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayım başladı.
Fenerbahçe 6. hafta maçında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
Bu dev derbiyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler bilet alma telaşına girdi.
21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi maçının biletlerini almak isteyenler biletlerin ne zaman çıkacağını araştırıyor.
Peki derbi maçın biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...
Biletler ne zaman satışa çıkacak?
Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile karşılaşacağı derbi için Futbol Seremoni Paketleri, 17 Eylül Salı günü saat 14.00'te satışa sunulacak.