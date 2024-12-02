Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Avrupa’da aldığı zaferle moral bulan Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK’yı konuk etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki 5 puanlık farkı kapatarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Taraftarlar, Kadıköy’de kazanılacak bir galibiyetle hem puan tablosundaki avantajı artırmayı hem de Avrupa’daki başarılı performansı lige yansıtmayı bekliyor.

Peki Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça ilişkin detaylar…

FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?

Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Gaziantep maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin (Oğuz Aydın), En-Nesyri