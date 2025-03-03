Fenerbahçe - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Play-Off turunda Belçika ekibi Anderlecht'i eleyen sarı lacivertliler son 16 turunda Glasgow Rangers ile eşleşti.

Fenerbahçe ile Glasgow Rangers arasında oynanacak zorlu müsabaka için geri sayım başladı.

Futbolseverler Fenerbahçe ve Glasgow Rangers arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda çeyrek finalde Roma ve Athletic Bilbao takımlarının galibiyle oynayacak.

Peki, Fenerbahçe - Glasgow Rangers maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...

Fenerbahçe - Glasgow Rangers maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Glasgow Rangers maçı 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

Fenerbahçe - Glasgow Rangers maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.