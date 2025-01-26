Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta? ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Haber Merkezi

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Göztepe’yi konuk ediyor.

Sarı-lacivertliler, Lyon karşısında Avrupa'da 1 puan alırken, artık tüm dikkatlerini lige çevirdi.

Galatasaray’la arasındaki puan farkını azaltmayı hedefleyen Fenerbahçe, bu kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Göztepe ise bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig’in flaş takımlarından biri olan Göztepe, Kadıköy’den en az bir puanla dönme amacında.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni transfer Diego Carlos’a şans vermesi durumunda, Fenerbahçe’nin defansında yer alan Brezilyalı futbolcu, ilk 11’de sahaya çıkabilecek.

Maça saatler kala yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler…

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Göztepe maçı, bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Dev mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Levent, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Nielsen, Dennis, Miroshi, Djalma, Tijanic, Romulo, Juan.