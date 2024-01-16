Fenerbahçe istedi, Cimbom kaptı! Bu transfer şampiyonluk getirecek

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor.
Henüz transfer yapamayan sarı-kırmızılılar, kiralık olarak gönderilen Berkan Kutlu’yu takıma geri çağırarak ilk adımı attı.
Bu hamlenin ardından, teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Cimbom, şampiyonluk yolunda kritik bir adım atmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile transferde çekişmeye girdi.
Fenerbahçe’nin de peşinde olduğu Manchester United’ın yıldızı için harekete geçti.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım
A Spor’da yer alan habere göre; Bonservis konusunda sıkıntı yaşamamak adına stratejisini belirleyen Cimbom, Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial'i radarına aldı.
Fenerbahçe’nin de istediği 28 yaşındaki yıldız oyuncunun, Fenerbahçe’nin teklifini reddettiği belirtilmişti.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız oyuncu, Manchester United formasıyla 19 maça çıktı, 2 gol ve 2 asist kaydetti.