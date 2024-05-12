Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Bilindiği üzere Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.
Fenerbahçe - Kayserispor maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Ligde oynadığı 35 maçta 28 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe topladığı 90 puan ile lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.
Kayserispor ise Süper Lig'de oynadığı 35 maçta topladığı 41 puan ile 13. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 4-3 kazandı. İki takım şimdide 36. hafta maçında kozlarını paylaşacak.
Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İşte kritik maçın detayları...
Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Kayserispor maçı 12 Mayıs Pazar (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.