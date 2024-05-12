Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Bilindiği üzere Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.

Fenerbahçe - Kayserispor maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Ligde oynadığı 35 maçta 28 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe topladığı 90 puan ile lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.

Kayserispor ise Süper Lig'de oynadığı 35 maçta topladığı 41 puan ile 13. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 4-3 kazandı. İki takım şimdide 36. hafta maçında kozlarını paylaşacak.

Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İşte kritik maçın detayları...

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 12 Mayıs Pazar (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.