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Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Fenerbahçe kongresi saat kaçta ve nerede?

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Fenerbahçe kongresi saat kaçta ve nerede? Fenerbahçe'nin ligden çekilmeyi oylayacağı olağanüstü genel kurul toplantısı için geri sayım başladı. İşte toplantının detayları...