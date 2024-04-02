Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Fenerbahçe kongresi saat kaçta ve nerede?

17 Mart 2024 tarihinde Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düşmüştü.
Trabzonsporlu taraftarların sahaya inerek Fenerbahçeli futbolculara saldırması ve futbolcuların karşılık vermesi ile ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.
Yaşanan bu olaylar sebebiyle Fenerbahçe camiası adeta ayağa kalktı. Bu olayın ardından Fenerbahçe yönetimi, 2 Nisan'da ligden çekilmenin değerlendirileceği olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Futbolseverler günlerdir bu genel kurulu beklemeye başladı. Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği bugün yapılacak toplantıda belli olacak.
Peki genel kurul saat kaçta ve nerede? İşte detaylar...
Genel Kurul Toplantısı ne zaman?
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacak.