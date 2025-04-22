Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan dorukta!

Final serisinin üçüncü maçında gözler Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi.

Seride 2-0 önde olan VakıfBank, bu maçı da kazanması halinde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak.

Sarı Melekler ise taraftarı önünde kazanarak seriyi dördüncü maça taşımak istiyor.

Dev mücadelenin detayları belli oldu. Peki, Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak.

FENERBAHÇE MEDİCANA - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, bu akşam Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda kozlarını paylaşacak.

Saat 19.00’da başlayacak olan dev karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Seride 2-0 önde olan VakıfBank bu maçı kazanırsa şampiyonluk kupasını kaldıran taraf olacak.

Ancak Fenerbahçe Medicana galip gelirse, seri 25 Nisan Cuma günü oynanacak dördüncü maçla devam edecek.