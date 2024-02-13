Fenerbahçe neden maç oynamıyor? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı ne zaman?

Avrupa kupası müsabakalarının başlamasıyla birlikte gözler Fenerbahçe’nin Konferans Ligi maç programına çevrildi.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta oynanacak maçları yakından takip ediyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'nın yer aldığı H grubunu lider tamamlayarak gruptan çıkmayı başardı.
Bu hafta oynanacak olan Konferans Ligi Son 16 Play-Off turu maç programında Fenerbahçe'yi göremeyenler "Fenerbahçe neden maç oynamıyor" ve "Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki, Fenerbahçe neden Konferans Ligi'nde bu turda maç oynamıyor? İşte yanıtı...
Fenerbahçe neden maç oynamıyor?
Temsilcimiz Fenerbahçe grubunu lider tamamladığı için bu turda maç oynamayacak.
Fenerbahçe bu turdaki takımların eşleşmelerinin galibiyle eşleşecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek kura çekimi sonucu belli olacak.