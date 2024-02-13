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Fenerbahçe neden maç oynamıyor? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe neden maç oynamıyor? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı ne zaman? Futbolseverler Fenerbahçe'nin Konferans Ligi Son 16 Play-Off turunda neden maç oynamadığını merak ediyor. İşte bu sorunun yanıtı...