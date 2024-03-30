Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.
Çeyrek final eşleşmelerinin belli olmasının ardından Olympiakos - Fenerbahçe maçının günü ve saati merak edilmeye başladı.
Futbolseverler Olympiakos - Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Kura çekimine göre temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Peki, Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Olympiakos - Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı 11 Nisan'da oynanacak. Yunanistan'da oynanacak mücadele 19:45'te başlayacak.
Olympiakos - Fenerbahçe maçı EXXEN ekranlarında yayınlanacak..