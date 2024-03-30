Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.

Çeyrek final eşleşmelerinin belli olmasının ardından Olympiakos - Fenerbahçe maçının günü ve saati merak edilmeye başladı.

Futbolseverler Olympiakos - Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Kura çekimine göre temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Peki, Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Olympiakos - Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı 11 Nisan'da oynanacak. Yunanistan'da oynanacak mücadele 19:45'te başlayacak.

Olympiakos - Fenerbahçe maçı EXXEN ekranlarında yayınlanacak..