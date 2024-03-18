Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçına çıkıyor.
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Allianz Vero Volley'i konuk edecek.
İki takım arasında geçen hafta İtalya'da oynanan mücadeleyi Allianz Vero Volley 3-0 kazandı.
Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında oynayacağı, müsabakayı 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla kazanması durumunda maçı altın sete taşıyacak.
Allianz Vero Volley takımı iki set kazanması durumunda finale çıkan taraf olacak.
Peki, Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...
Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı ne zaman?
Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı 19 Mart Salı günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Saat 20:00’da başlayacak zorlu mücadele S Sport ile Tivibu’dan canlı yayınlanacak.