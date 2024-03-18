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Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'i konuk edecek. İşte kritik maçın detayları...