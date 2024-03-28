Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.

25 maçta 23 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi kazanması halinde normal sezonu zirvede tamamlayacak.

Öte yandan 23 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Eczacıbaşı Dynavit 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, bu sezon ligde 3-2 mağlup olduğu rakibini Kupa Voley finalinde 3-1 yenerek şampiyon oldu.

İki ekip şimdi Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta erteleme maçında kozlarını paylaşacak.

Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman?

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı 28 Mart Perşembe (bugün) günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Saat 20.00'de başlayacak maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.