Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.
25 maçta 23 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi kazanması halinde normal sezonu zirvede tamamlayacak.
Öte yandan 23 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Eczacıbaşı Dynavit 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, bu sezon ligde 3-2 mağlup olduğu rakibini Kupa Voley finalinde 3-1 yenerek şampiyon oldu.
İki ekip şimdi Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta erteleme maçında kozlarını paylaşacak.
Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...
Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman?
Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı 28 Mart Perşembe (bugün) günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Saat 20.00'de başlayacak maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.