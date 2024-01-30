Fenerbahçe ve Beşiktaş istemişti! Stefan Savic bakın hangi takımı seçti Atletico Madrid'in deneyimli savunma oyuncusu Stefan Savic'in kulüpten ayrılacağı kesinleşti. Son dönemde adı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu bakın hangi takıma gidiyor…

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La Liga devi Atletico Madrid'in uzun yıllar formasını giyen tecrübeli stoper Stefan Savic, bu sezon takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Diego Simeone'nin gelecek planlarında kendisine yer bulamayan Savic'in adı, ara transfer döneminde Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile sıkça anıldı.

Stefan Savic'in yeni adresi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu.

Sonunda beklenen açıklama geldi ve yıldız stoperin, transfer sürecinin sona ermesiyle yeni takımı resmen duyuruldu.

Stefan Savic'in yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Atletico Madrid'in deneyimli stoperi Stefan Savic, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile anlaşmaya vardı.

Al-Shabab, Savic'i transfer etmek için uzun süren görüşmelerin ardından anlaşmayı sağladı. Arap ekibi, transfer için Atletico Madrid'e 10 milyon euro ödemeyi kabul etti.

33 yaşındaki Karadağlı stoper, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 17 resmi maça çıktı ve henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.