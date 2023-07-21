Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynayacağı Zimbru maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe'nin ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşti. Futbolseverler Fenerbahçe ile Zimbru arasında oynanacak olan maçların detaylarını araştırmaya başladı. İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe yeni transferleri ile güçlenmeye devam ediyor. Futbolseverler UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak olan Fenerbahçe - Zimbru maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman? Fenerbahçe - Zimbru maçı 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 21:00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Rövanş maçı ise 1 Ağustos 2023 tarihinde Zimbru'nun sahasında oynanacak.