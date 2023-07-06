Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Önce Arda Güler, şimdi de Ferdi Kadıoğlu… Genç yıldız Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'na da teklifler gelmeye başladı. Peki Ferdi Kadıoğlu da mı takımdan ayrılıyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe'de forma giyen genç yetenek Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından gözlerin çevrildiği bir diğer isim oldu.

Gelen tekliflerle birlikte Kadıoğlu'nun da takımdan ayrılması söylentileri hızla yayılmaya başladı. Peki, Ferdi Kadıoğlu da mı takımdan ayrılıyor?

Önce Arda, sonra Ferdi!

Fenerbahçe'de adından sıkça söz ettiren genç yetenek Ferdi Kadıoğlu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ancak, son günlerde Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasıyla birlikte Kadıoğlu'na da çeşitli teklifler gelmeye başladı.

Bu tekliflerin ardından Ferdi Kadıoğlu'nun da takımdan ayrılması konusu gündeme bomba gibi düştü.

Fanatik’te yer alan habere göre performansıyla adından söz ettiren Feerdi Kadıoğlu’na İtalya Seria A Ligi’nde Napoli sonrası Inter de talip oldu.

Ferdi hakkında çıkan Inter haberlerinden sonra sarı-lacivertli taraftarlardan genç oyuncuya büyük destek veriyor.

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon 48 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, takımına 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.