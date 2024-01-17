Fenerbahçe’de ayrılık sinyali! Yıldız oyuncu için sıraya girdiler Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin sevilen yıldızı için birçok kulüp sıraya girdi. Yıldız oyuncunun ayrılığı yakın...

ensonhaber.com

Sezona güçlü başlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde de çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüp, Bonucci ve Krunic gibi başarılı transferlerin ardından, ayrılık haberiyle gündeme oturdu.

2022 sezonundan bu yana Fenerbahçe’de forma giyen orta saha yıldızı için ayrılık sinyalleri verildi.

Orta saha yıldızı, uzun zamandır takımda forma şansı bulamamıştı.

Süper Lig'den birçok takımın, söz konusu oyuncuya talip olduğu ifade ediliyor. Oyuncunun hangi takıma transfer olacağı ise merak konusu.

Emre Mor için sıraya girdiler

Fenerbahçe’de Samet Akaydın’ın ayrılığı sonrası, takımda forma şansı bulamayan Emre Mor için de talipler arttı.

Başta Antalyaspor ve Başakşehir olmak üzere, Emre Mor’a birçok kulüp talip oldu. Arda Turan’ın yönetimindeki Eyüpspor da bu kulüplerden bir tanesi.

Emre Mor’un ayrılma durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon yalnızca 4 maça çıktı. Gol ve asist katkısı olmadı.