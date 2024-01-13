Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız golcü İngiltere yolcusu! İşte yeni takımı...

Ara transfer sezonunun başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlayarak dikkat çekti.
Sarı lacivertliler kadrosunu güçlendirmeye devam ederken öte yandan takıma veda edecek isimlerde belli olmaya başladı.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve beklenen performansı sergileyemeyen Umut Nayir'in, Championship ekibi Cardiff City ile anlaştığı iddia edildi.
The Guardian'ın haberine göre Cardiff City, Umut Nayir'in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'nin Fenerbahçe'nin golcüsünü transfer etmesi sosyal medyada gündeme oturdu.
Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Cardiff hücum hattını güçlendirmek istiyor. 26 maçta 37 puan toplayan Cardiff, Championshipt'te 10. sırada yer alıyor.