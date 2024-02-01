Fenerbahçe'de forma şansı bulamıyordu! Ryan Kent dünya devine transfer oluyor... Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent'in takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte Ryan Kent'i isteyen kulüp...

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Fenerbahçe'nin sezon başında Glasgow Rangers'tan transfer ettiği İngiliz futbolcu Ryan Kent'in kiralık olarak gönderileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı lacivertli forma ile 15 resmi maçta forma giyen Ryan Kent bu maçlarda 1 gol 1 asist ile oynadı.

Son günlerde hakkındaki transfer iddiaları ile gündemde olan Ryan Kent'in transfer olacağı takım belli oldu.

Bazı Süper Lig takımlarının ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de transfer etmek istediği Ryan Kent gelen teklifleri kabul etmemişti.

Serie A yolcusu

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre İtalya Serie A takımlarından Lazio, Ryan Kent’i 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.