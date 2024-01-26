Fenerbahçe’de tarih yazmıştı! Nicolas Anelka bakın şimdi ne iş yapıyor… 2005 yılında Fenerbahçe’de şampiyonluk kupası kaldıran efsane eski futbolcu Nicolas Anelka, yeni mesleğiyle şaşırttı. Eski yıldız bakın şimdi ne iş yapıyor…

ensonhaber.com

Futbol dünyasının tanıdık yüzlerinden biri olan Nicolas Anelka, kariyerinin zirvesinde birçok Avrupa devinin formasını giydi.

2004-2006 yılları arasında Sarı Lacivertli formayı terleten ve taraftarların sevgisini kazanan Anelka, 2016 yılında futbolu bıraktı.

PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi dev kulüplerde oynayan Fransız oyuncu, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla unutulmazlar arasına girdi.

Futbolculuk kariyerinin ardından Anelka, yeni bir rol üstlendi. Kramponlarını askıya alan efsane isim, yardımcı antrenör, danışman ve menajer gibi görevlerde bulundu.

Tam 18 yıl sonra Türkiye’ye geri dönen yıldız ismin yeni mesleği şaşırttı.

İşte Anelka'nın yeni mesleği...

44 yaşındaki Fransız efsane Nicolas Anelka, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’un yeni CEO’su oldu.

Kırmızı-beyazlılar, Nicolas Anelka’nın gelişini resmi hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz”