Fenerbahçe’den dev transfer çalımı! Herkes Beşiktaş’a gidecek diye bekliyordu… Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı geldi. Süper Lig’te çok konuşulacak bu hamle Beşiktaş taraftarını üzecek. İşte, Kanarya’nın Kartal’a attığı transfer çalımının detayları…

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Sezona İsmail Kartal yönetimiyle başlayan sarı lacivertlilerin başarısı çok konuşulmuştu. İsmail Kartal’ın yaz tansfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’nin tek hedefi şampiyonluk.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de başarılı bir performans sergileyen sarı laciverrliler, devre arasında da önemli transfer hamleleri yaparak kadrosunu güçlendirdi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başlayan takım, Beşiktaş’a yılın transfer çalımını attı.

Genç yıldız İsmail Kartal'ın radarında

A Spor’da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Başar Önal’ı gözüne kestirdi.

Sezon sonunda transferi için girişimlerine başlayacak olan Fenerbahçe bu adımla siyah beyazlı taraftarları üzecek.

Beşiktaş'ın TFF'de lisans kaydını dahi açtığı transfer, son düzlükte gerçekleşmemişti. Bunun üzerine devreye giren Fenerbahçe, sezon sonunda genç futbolcuyu kadrosuna katarak rakibine unutulmayacak çalım daha atmak istiyor.

19 yaşındaki genç yetenek sol kanat oyuncusu ancak sağ kanatta da oynayabiliyor. Genç yıldıza Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor’unda talip olduğu öğrenildi.