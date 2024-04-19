Fenerbahçe’nin file bekçisi Dominik Livakovic’in eşine bakın! Meğer 7 yıllık evliymiş… Dün gerçekleşen Fenerbahçe - Olympiakos maçında efsane kurtarışlara imza atan Dominik Livakoviç’in bir de eşini görün. İlham kaynağı gibi…

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UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşması heyecanı dün akşam yaşandı.

Fenerbahçe, rakibi Olympiakos’a penaltılarda mağlup olarak Konferans Ligi’ne veda etti.

Gecenin öne çıkan ismi ise sarı-lacivertli file bekçisi Dominik Livakovic oldu. Gerçekleştirdiği kurtarışların ardından gündeme oturdu.

Öte yandan başarılı kalecinin özel hayatı da merak ediliyor. Livakovic, meğer 7 yıllık evliymiş.

Eşi güzelliğiyle büyülüyor

Livakovic'in biricik eşini bir gören, bir daha bakıyor. İşte Fenerbahçeli yıldızın eşi Helena Matic Livakovic...

Livakovic’in eşi Helena, kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarlarının da ilgi odağı haline geldi.