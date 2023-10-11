Fenerbahçe'nin kasası dolacak! Napoli'den Fenerbahçeli 2 yıldıza kanca! Tam 50 milyon Euro.. Fenerbahçe'nin iki yıldızının Napoli'nin kıskacında olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin Fenerbahçe forması giyen iki oyuncu için paket teklif yapacağı dile getirildi.

ensonhaber.com

İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin Fenerbahçe'nin iki futbolcusuna talip olduğu ve sezon sonu resmi teklifte bulunacağı iddia edildi.

İtalyan ekibi bu sezon fırtınalar estiren Fenerbahçe'nin iki yıldızı için kapıyı çalmaya hazırlanıyor.

Napoli, Fenerbahçe'den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer ederek dikkat çekmişti.

2023/2024 sezonuna fırtına gibi başlayan Fenerbahçe bu sezon oynadığı 16 resmi maçın tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Sarı lacivertli takımda forma giyen futbolcular Avrupa'nın dev takımlarının radarına girmeye devam ediyor.

Napoli scoutlarının haftasonu oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını tribününden takip ettiği iddia edildi.

Szymanski ve Ferdi'ye takip olacak

Napoli'nin Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu'na talip olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe, Napoli'nin takipte olduğu Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu transferinden en az 50 milyon Euro gelir elde etmek istiyor.

Sarı lacivertli takımın Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski bu sezon oynadığı 15 resmi maçta 8 gole imza atarak takımına büyük katkı sağladı.

Fenerbahçe'de ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdikleri performans ile göz dolduruyor.

İki ismin sezon sonunda Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı konusu futbolseverler tarafından merak ediliyor..