Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde kiminle eşleşti?

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi merak ediliyor.
UEFA Konferans Ligi H grubunda Nordsjaelland, Spartak Trnava ve Ludogorets ile mücadele eden temsilcimiz grubunu lider tamamlayarak play-off turuna yükseldi.
Futbolseverler "Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu" sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki, Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
2023/2024 UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapılacak.
Temsilcimiz grubunu lider tamamladığı için bu turda maç oynamayacak. Fenerbahçe bu turdaki takımların eşleşmelerinin galibiyle eşleşecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek kura çekimi sonucu belli olacak.