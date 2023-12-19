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Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde kiminle eşleşti?

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde kiminle eşleşti? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi merak edilmeye başladı. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte yanıtı...