Fenerbahçe'nin yeni forveti Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri.. Fenerbahçe'nin transfer etmeye yakın olduğu Edin Dzeko'nın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. İşte Edin Dzeko'nun merak edilen kariyeri..

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler Bosna Hersekli dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu transfer etmek üzere.

Fenerbahçe'nin imza aşamasında olduğu ve sağlık kontrolü için İstanbul'a getirdiği Edin Dzeko hakkında aramalar hız kazandı.

Avrupa'da birçok başarıya imza atan Edin Dzeko son olarak İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'de forma giydi.

Edin Dzeko bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi.

Peki kimdir Edin Dzeko? İşte merak edilen kariyeri..

Edin Dzeko kimdir?

Edin Dzeko 17 Mart 1986 tarihinde Saraybosna'da dünyaya geldi. Forvet mevkiinde görev alan Edin Dzeko futbola 1996 yılında Zelezniçar takımının altyapısında başladı.

2003 yılına kadar Zelezniçar altyapısında oynayan Edin Dzeko 2003 yılında Zelezniçar ile profesyonel kariyerine adım attı. 2005 yılına kadar burada forma giyen Dzeko 35 maçta 3 gol attı.

Daha sonra 2005 yılında Çekya ekibi Teplice'te transfer olan Edin Dzeko burada oynadığı 43 maçta 16 gole imza attı.

2007 yılına kadar Teplice forması giyen Dzeko o sene Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a transfer olarak dikkatleri üzerine çekti.

Wolfsburg'da 4 sezon forma giyen Edin Dzeko burada oynadığı 111 maçta 66 gol kaydetti. Dzeko 2008/09 sezonununda Wolfsburg ile Almanya Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

2011 yılında Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e transfer olan Dzeko burada forma giydiği 5 sezonda 130 maça çıktı ve 50 gol kaydetti. Edin Dzeko Manchester City ile 2 İngiltere Premier League, 1 İngiltere FA Cup, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

12 Ağustos 2015'te Serie A takımlarından Roma'ya, 4 milyonluk kiralama bedeli ve 11 milyonluk satın alma opsiyonuyla transfer olan Dzeko Roma'nın, 1 Ekim 2015'te satın alma opsiyonunu kullanması ile birlikte Roma'nın futbolcusu oldu.

Kiralık olarak forma giydiği 2015-2016 sezonunda 31 maça çıkan Edin Dzeko 8 gollük katkı sağladı. 2016-2021 sezonları arasında ise toplam 168 maça çıkan golcü oyuncu 77 gol kaydetti.

2021 yılında Inter'e transfer olan Edin Dzeko burada oynadığı 45 maçta 16 gol attı. Dzeko, Inter ile 2 İtalya Süper Kupası ve 2 İtalya Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Bosna Hersek Milli takımınında vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Edin Dzeko A takım seviyesinde çıktığı 134 maçta 64 gol attı.