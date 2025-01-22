Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hüseyin Topuz

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Diego Carlos'un ardından bir takviye daha yaptı.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, PSG forması giyen Milan Skriniar ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Milan Skriniar transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor.

Yaşanan transfer gelişmesinin ardından Milan Skriniar hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Milan Skriniar'ın kariyerini araştırmaya başladı. Peki kimdir Milan Skriniar? İşte merak edilen kariyeri...

Milan Skriniar, Slovak futbolcu ve savunma oyuncusudur. 11 Şubat 1995'te Slovakya'da şehrinde doğmuştur.

Futbol kariyerine ülkesinde başlayan Skriniar, daha sonra Avrupa'nın önemli liglerinde başarıyla boy göstermiştir.

Skriniar, profesyonel futbol kariyerine Slovakya'nın MSK Zilina takımında başlamış ve burada dikkat çeken performanslar sergilemiştir.

2016 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya transfer olmuş ve burada gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmiştir.

Sampdoria'da 2 sezon forma giyen Skriniar 2017-2018 sezonunda Inter'e transfer olarak kariyerinde önemli bir sıçrama yapmıştır.

Inter'de savunmanın önemli ismi haline gelmiş ve kulübün Serie A şampiyonluğunda büyük katkı sağlamıştır.

Inter'de 6 sezon forma giyen ve büyük başarılara imza atan Skriniar 2023 yılında PSG'ye transfer olmuş ve kariyerine Fransa'da devam etmiştir.

Son iki sezonda PSG forması giyen Milan Skriniar kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.