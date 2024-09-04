Fenerbahçe'yle anılan Cristian Medina kimdir? İşte kariyeri ve başarıları Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Cristian Medina, son dönemlerde futbolseverlerin gündeminde! Arjantinli orta saha oyuncusunun başarılarını sizler için derledik.

Editör: Kübra Kireççi

Transfer sezonunun bitmesine kısa bir zaman kala, Süper Lig’de transfer çalışmaları hız kesmiyor.

Fenerbahçe de bu süreçte orta sahasını güçlendirmek için harekete geçmiş durumda.

Gündemdeki isim ise genç Arjantinli yıldız Cristian Medina!

Sarı-lacivertlilerin, hem ofansif hem de defansif olarak görev yapabilen 22 yaşındaki Medina’yı kadrosuna katmak için ciddi adımlar attığı iddia ediliyor.

Futbolseverlerin de radarına giren Medina’nın başarıları merak ediliyor. İşte kariyeri…

CRISTIAN MEDINA KİMDİR?

Cristian Medina, Arjantin futbolunun parlayan yıldızlarından biri.

1 Haziran 2002'de Arjantin'in Moreno şehrinde doğan bu genç yetenek, futbola Boca Juniors'un altyapısında adım attı ve burada kendini geliştirdi.

Orta sahada görev yapan Medina, hem hücumda hem de savunmada takıma katkı sağlayabilen çok yönlü bir oyuncu olarak biliniyor.

KARİYERİ

İlk adımlarını Rayo de Malaver’in altyapısında atan Medina, 2012 yılında Boca Juniors’a transfer oldu ve sekiz yıl boyunca burada gelişimini sürdürdü.

2020 yılında A takıma yükselen Medina, ilk resmi maçını 14 Şubat 2021’de oynadı.

Orta sahada farklı görevlerde etkili olan bu genç yetenek, bugüne kadar oynadığı 155 maçta 9 gol ve 11 asist kaydetti.

Geçtiğimiz sezon ise 25 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.