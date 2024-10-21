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Yağmur Dinç

FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü duyuruldu. Gülen'in ölüm haberi örgüte yakın birçok kaynak tarafınan doğrulandı.

Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Gülen, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbesi için girişim başlatmıştı.

Binlerce masumun ölümüne sebep olan kanlı gecenin mimarı terörist Fethullah Gülen'in ölümü üzerine detaylar merak konusu oldu.

Peki, Fethullah Gülen kaç yaşında öldü? Fethullah Gülen aslen nereli, memleketi neresi? İşte bilgiler...

FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Elebaşı Gülen'de böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı.

YAŞI VE MEMLEKETİ

Fethullah Gülen 27 Nisan 1941 Erzurum doğumludur ve FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) lideridir.

83 yaşında ölmüştür.