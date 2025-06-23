Filenin Sultanları 2025 VNL puan durumu: Milletler Ligi’nde Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

2025 Voleybol Milletler Ligi tüm hızıyla devam ederken, İstanbul'da oynanan 2. hafta maçlarında A Milli Kadın Voleybol Takımı dikkat çekici bir performans sergiledi.
Turnuvaya üst üste galibiyetlerle başlayan Filenin Sultanları, 2. haftanın son maçında güçlü rakibi Brezilya’ya 3-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Bu sonuçla Türkiye, ikinci haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı.
Hafta müsabakalarının sona ermesiyle birlikte puan durumu da merak konusu oldu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu…
2025 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU
1- İtalya 22
2- Polonya 21
3- Brezilya 20
4- Türkiye 19
5- Japonya 18
6- Çin 15
7- Almanya 14
8- ABD 11
9- Çek Cumhuriyeti 10
10- Dominik Cumhuriyeti 9
11- Fransa 10
12- Hollanda 10
13- Bulgaristan 9
14- Belçika 8
15- Kanada 6
16- Tayland 5
17- Güney Kore 4
18- Sırbistan 5