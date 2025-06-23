Filenin Sultanları 2025 VNL puan durumu: Milletler Ligi’nde Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Turnuvada oynanan son maçların ardından puan tablosu yeniden şekillenirken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri de merak konusu oldu. İşte güncel puan durumu...