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Filenin Sultanları 2025 VNL puan durumu: Milletler Ligi’nde Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Turnuvada oynanan son maçların ardından puan tablosu yeniden şekillenirken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri de merak konusu oldu. İşte güncel puan durumu...

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Filenin Sultanları 2025 VNL puan durumu: Milletler Ligi’nde Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

2025 Voleybol Milletler Ligi tüm hızıyla devam ederken, İstanbul'da oynanan 2. hafta maçlarında A Milli Kadın Voleybol Takımı dikkat çekici bir performans sergiledi.

Turnuvaya üst üste galibiyetlerle başlayan Filenin Sultanları, 2. haftanın son maçında güçlü rakibi Brezilya’ya 3-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Bu sonuçla Türkiye, ikinci haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı.

Hafta müsabakalarının sona ermesiyle birlikte puan durumu da merak konusu oldu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu…

2025 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- İtalya 22

2- Polonya 21

3- Brezilya 20

4- Türkiye 19

5- Japonya 18

6- Çin 15

7- Almanya 14

8- ABD 11

9- Çek Cumhuriyeti 10

10- Dominik Cumhuriyeti 9

11- Fransa 10

12- Hollanda 10

13- Bulgaristan 9

14- Belçika 8

15- Kanada 6

16- Tayland 5

17- Güney Kore 4

18- Sırbistan 5

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