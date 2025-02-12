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Fındık devi borsada! BALSU halka arz ne zaman, kaç lot verir? BALSU halka arz detayları...

Fındık devi borsada! BALSU halka arz ne zaman, kaç lot verir? BALSU halka arz detayları... Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Halka arz süreci ve dağıtılacak lot miktarları merak ediliyor. İşte BALSU halka arz detaylı bilgiler...