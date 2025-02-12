Fındık devi borsada! BALSU halka arz ne zaman, kaç lot verir? BALSU halka arz detayları...

Borsaya giriş yapacaklar dikkat...
46 yıldır çikolata ve şekerleme sanayisine hizmet veren Balsu Gıda, halka arz oluyor.
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, SPK onayıyla halka arz süreci açıklandı.
Hisse senedi fiyatı ve halka arz tarihleri de belli oldu.
Şirketin tamamı (%100) Cüneyt Zapsu'ya ait olan CZ Holding’e bağlı Balsu Gıda halka arz sürecinde bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Peki; BALSU halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte detaylar...
BALSU HALKA ARZ TARİHLERİ
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı, 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
BALSU GIDA HİSSE FİYATI
Halka arz fiyatı, pay başına 17,57 TL olarak belirlenmiştir. Toplamda 278 milyon lot payın dağıtılması planlanmaktadır.
350 bin katılım: Yaklaşık 476 lot (8.363 TL)
500 bin katılım: Yaklaşık 333 lot (5.850 TL)
700 bin katılım: Yaklaşık 238 lot (4.181 TL)
1,1 milyon katılım: Yaklaşık 151 lot (2.653 TL)
1,6 milyon katılım: Yaklaşık 104 lot (1.827 TL)