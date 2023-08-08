FINDIK FİYATLARI 2023: Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2023 yılı fındık fiyatları son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Peki, 2023 fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar..

2023 Fındık fiyatları belli oldu mu sorusu son günlerde sıkça gündeme gelmeye başladı. Hem üretici hem tüketici bu soruya cevap arıyor.

Bilindiği üzere fındık alım fiyatları fındık üreticileri için çok büyük bir öneme sahip. Bu yüzden fındık üreticileri sık sık fındık fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Fındık fiyatları hakkında beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı.

Peki, 2023 fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte 2023 fındık fiyatları..

2023 fındık fiyatları belli oldu mu?

2023 yılı fındık fiyatlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

"Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek."

Buna göre;

Giresun kalite fındık kilogram başına 84 lira,

Levant kalite fındık için kilogram başına 82.50 kuruş oldu.