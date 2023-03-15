Fitre ne zaman verilir? Fitre kimlere verilir? İşte 2023 yılı fitre miktarı... Ramazan ayına sayılı günler kalmışken, fitre ile ilgili araştırmalar da çoğaldı. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2023 fitre miktarı duyurulmuştu. Peki fitre ne zaman verilir ve kimlere verilir?

Ramazan ayı yaklaşırken fitre hakkındaki ayrıntılar da merak ediliyor. Müslümanlar kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlü olarak biliniyor. Fitrenin güncel bedeli merak edilmeye başlandı. Her sene olduğu gibi fitre bedeli, bu yıl da Ramazan ayından önce duyuruldu.

Fitre ne zaman verilir?

Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası yani sadaka-i fıtır; her sene verilmektedir. İnsan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadaka olarak belirtilmektedir. (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu ayrıca sünnetle sabittir.

Her müslüman, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir.

Fıtır sadakasının vacip olma yani verilme zamanı Ramazan bayramının birinci günüdür. Bununla beraber bayramdan önce de verilebilmektedir. Hatta böyle yapmak daha faziletlidir. Bayram günü ya da daha sonra da verebilmek mümkündür. Fakat, bayram namazından önce verilmesi daha uygun kabul edilmiştir.

2023 fitre miktarı ne kadar?

2023 fitre miktarı merak ediliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2023 senesi fitre miktarını 70 TL olarak duyuruldu.