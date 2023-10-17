FLAŞ RONALDO İTİRAFI! Erden Timur'un Cristiano Ronaldo itirafı olay yarattı! Teklif yolladık.. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da Gündem Özel programına konuk oldu. Erden Timur, Cristiano Ronaldo ile ilgili itirafıyla dikkatleri üzerine çekti..

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

A Spor ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olan Erden Timur yaptığı açıklamalar ile gündeme oturdu.

Yaptığı transferler ile Galatasaray taraftarının büyük sevgisini kazanan Erden Timur canlı yayında yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'daki son gelişmeler hakkında ve transferler hakkında konuşan Erden Timur, Cristiano Ronaldo itirafı ile geceye damga vurdu.

Erden Timur'un Cristiano Ronaldo itirafı ile sosyal medyada gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

Erden Timur "Cristiano Ronaldo'ya aracılarla fikrini sormuştuk. İhtimal 1000'de 1 de olsa denemektir. Onun da öyle bir düşüncesinin olmadığını duyduk. Ona kendi gelirlerini üretebileceği bir sistemi iletmiştim. 1-2 gün acaba kafasını karıştırır mıyız diye düşündük ama kendi düşüncemizle kaldık." ifadeleriyle dikkat çekti.

Erden Timur'un bu itirafı sosyal medyada gündeme oturdu. Futbolseverler konu hakkında binlerce paylaşım yaptı..