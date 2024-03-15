Flörtözler yaşadı! Gizli kodla açılıyor: İşte WhatsApp sohbet kilitleme özelliği Hem Android ve iPhone’da kullanılan WhatsApp'ın 'sohbet kilitleme' özelliği sosyal medyada gündem oldu. Bu sohbetlere, yalnızca belirlenen gizli kod sayesinde giriliyor. İşte adım adım mesaj kilitleme özelliği...

ensonhaber.com

WhatsApp'tan sohbetleri gizleyen ve kilitleyen yeni özelliği, kullanıcıların merak konusu oldu.

Özellikle flörtöz kişilerin ilgisini çeken bu durum, Android ve iPhone’da kullanılabiliyor.

Kilitli sohbetlerde bildirimin içeriği ve kişi gizlenir. Bildirim, WhatsApp: 1 yeni mesaj şeklinde görünür.

Aldığınız mesajları okumak veya mesaj göndermek için telefonunuzun parolası, Face ID, parmak izi ya da ayarlayabileceğiniz bir gizli kod gibi cihaz kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak sohbetlerinizin kilidini açmanız gerekir.

Peki, sohbet kilidi nasıl etkinleştirilir? İşte şifre koyma yöntemi...

WhatsApp sohbet kilidi etkinleştirme

Sohbet kilidini dilediğiniz sohbet için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir sohbeti kilitlemek istediğinizde, henüz ayarlamadıysanız sizden öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (telefon parolanız, parmak izi veya Face ID) ayarlamanız istenir.

Sohbet kilidini etkinleştirmek için:

Mobil cihazınızda, kilitlemek istediğiniz sohbeti sola kaydırın veya basılı tutun.

more options veya more options > Sohbeti Kilitle’ye dokunun.

Bu sohbeti parmak izi ile kilitle veya Bu Sohbeti Face ID ile Kilitle’ye dokunun.

Gizli kod oluşturma:

Sohbet kilidini etkinleştirdikten sonra, sohbetlerinizi telefonunuzun parolasından farklı olan gizli bir kodla kilitleyebilirsiniz.

Daha fazla gizlilik için Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü gizleyip sohbet listenizde görünmemesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda Kilitlenmiş Sohbetler klasörü yalnızca Arama çubuğuna gizli kodunuzu yazdığınızda görünecektir.

Gizli kod oluşturmak için:

Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze > Ayarlar’a gidin.

Gizli Kod > Gizli Kod Oluştur’a dokunun.

Kodunuzu oluşturun ve İleri’ye dokunun.

Kodunuzu onaylayın ve Bitti’ye dokunun.