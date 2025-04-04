Forbes açıkladı: Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! Türkiye’den 31 isim listeye girdi

Haber Merkezi

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, tarafından her yıl güncellenen milyarderler listesi bu yıl rekor bir artışa imza attı.

Açıklanan listeyle birlikte, milyarderlerin sayısı 2025 yılında 3 bin 28’e yükseldi ve toplam servetleri 16,1 trilyon dolara ulaştı.

Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında, milyarder sayısı 247 kişi artış gösterirken, toplam servetlerinde ise 2 trilyon dolarlık bir artış gözlemlendi.

Listenin zirvesinde Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlerin sahibi Elon Musk, 342 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.

Geçtiğimiz yıla oranla Musk, son bir yılda servetine 147 milyar dolar ekleyerek büyük bir yükseliş kaydetti. Onu 216 milyar dolarla Mark Zuckerberg ve 215 milyar dolarla Jeff Bezos takip etti.

TÜRKİYE’DEN 31 İSİM LİSTEYE GİRDİ!

2025 Milyarderler Listesi’nde yer alan Türk iş insanlarının sayısı da artış gösterdi. Servetleriyle listeye adını yazdıran Türk iş insanlarının sayısı 35’e yükseldi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini ve listede 639'uncu sırada gösterildi.

Ülker'i, 4,3 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 3,2 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 3,1 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ve 3,1 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak izledi.

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD merkezli havacılık şirketi Sierra Nevada Corporation'ın Başkanı Eren Özmen ve Üst Yöneticisi Fatih Özmen ile ABD'li yoğurt markası Chobani'nin Kurucusu ve Üst Yöneticisi Hamdi Ulukaya milyarderler listesinde yer alan Türk isimlerden oldu.