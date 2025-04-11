Formula 1 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 sezonunun dördüncü yarışı, motor sporları tutkunlarını yeniden ekran başına kilitleyecek.
Hızın, stratejinin ve adrenalinin doruklara çıkacağı Bahreyn Grand Prix’si, yarışseverlere görsel bir şölen sunacak.
Takımlar ve pilotlar, şampiyonluk yolunda önemli puanlar için mücadele ederken, taraftarlar da bu heyecan dolu yarışa tanıklık etmeye hazırlanıyor.
Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman? İşte detaylar...
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman?
Formula 1 2025 Bahreyn Grand Prix'si, 11-13 Nisan tarihleri arasında Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Yarış programı aşağıdaki gibidir:
1. Antrenman Seansı: 11 Nisan Cuma, 14:30
2. Antrenman Seansı: 11 Nisan Cuma, 18:00
3. Antrenman Seansı: 12 Nisan Cumartesi, 15:30
Sıralama Turları: 12 Nisan Cumartesi, 19:00
Yarış: 13 Nisan Pazar 18:00
Yarış, Türkiye'de beIN Sports Tod TV ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.