Formula 1 Kanada GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Formula 1 heyecanı, 2025 sezonunun onuncu yarışı olan Kanada Grand Prix’si ile devam edecek.

Formula 1 tutkunlarının heyecanla beklediği 2025 Kanada Grand Prix’si için geri sayım başladı.

Montreal’de yer alan ünlü Circuit Gilles Villeneuve pistinde gerçekleşecek yarış, sezonun en kritik etaplarından biri olarak öne çıkıyor.

Peki, 2025 Kanada GP ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte merak edilenler...

Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 2025 Kanada Grand Prix'si, 13-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarış programı aşağıdaki gibidir:

1. Antrenman Seansı: 13 Haziran Cuma, 20:30

2. Antrenman Seansı: 14 Haziran Cuma, 00:00

3. Antrenman Seansı: 14 Haziran Cumartesi, 19:30

Sıralama Turları: 14 Haziran Cumartesi, 23:00

Yarış: 15 Haziran Pazar 21:00

Yarış, Türkiye'de beIN Sports Tod TV ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.