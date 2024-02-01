Formula 1'de olay yaratan iddia! Lewis Hamilton, Ferrari'ye mi geçiyor? Formula 1 dünyasında bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre İngiliz pilot Lewis Hamilton 2025 yılında Ferrari'ye geçecek...

ensonhaber.com

Mercedes ile 1+1 yıllık sözleşmesi 2024 yılının ardından boşa çıkan Hamilton'un yeni sezonda Ferrari için yarışacağı iddiası gündeme oturdu.

Sky Sports'un iddiasına göre Lewis Hamilton, 2025 yılında Ferrari'de yarışacak.

Ferrari'nin, Sebastian Vettel'in vedasının ardından dünya şampiyonu olmuş bir ismi getirmek istediği biliniyordu.

İtalya basınında yer alan iddialara göre görüşmeler yolunda giderse Lewis Hamilton'un önümüzdeki sezon Ferrari için yarışması bekleniyor.

Formula 1 dünyasında bomba etkisi yaratan iddia günün en çok konuşulanları arasında girmeyi başardı.

2013'ten bu yana Mercedes için yarışan Hamilton 2023'te 1+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hamilton'un çok büyük ihtimalle Ferrari'te transfer olması bekleniyor.

Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız...