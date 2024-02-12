Fotoğraf gönderirken dikkat! Dolandırıcılıkta, fotoğraf soyma furyası yok artık dedirtiyor… Dolandırıcılar yapay zekaya da el attı. Fotoğraf atarken bir daha düşünmenize neden olacak yeni bir yöntemle kadınları ağlarına düşüyorlar. İşte, akıllara durgunluk veren o yöntem.

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Dolandırıcılıkta sınır gittikçe genişliyor. Teknolojinin neredeyse tüm nimetlerinden yararlanarak çeşitli yöntemler geliştiren dolandırıcılar bu sefer yapay zekaya da el attılar.

Yeni geliştirdikleri bu yöntemle, yapay zeka ve depp fake yöntemi ile kadınları ağlarına düşürüyorlar.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden biri olan The Sun, bu yeni sanal dolandırıcılık yöntemi ile kadınların bikinili olarak paylaştıkları görüntüleri tamamen çıplak gibi görünmelerine neden olacak şekilde yeniden düzenlendiğini ortaya çıkarttı.

İnternette siber dolandırıcılık eğitimleri verildiğini iddia eden gazete, her 3 İngilizden birinin yaklaşık yılda 100 milyon sterlin (yani yaklaşım 3 milyar 873 milyon 435 bin TL) dolandırıldığını aktardı.

Ayrıca, dolandırılan birçok kişinin de utandıkları için polise başvuramadıkları belirtildi.

Dolandırıcılar bu yöntemi, sosyal medya kanalları ve flört uygulamaları üzerinden tanıştıkları kadınların özellikle kendilerine gönderdikleri fotoğrafları çıplak görüntülere çevirerek şantaj yaparak para toplayarak gerçekleştiriyorlar.