Fotoğraflarda gözlerinin rengi farklı çıkanlar dikkat! Kırmızı, sarı veya beyaz çıkmasının nedeni bakın neymiş Fotoğraf çekildikten hemen sonra fak edilen bu ayrıntı her ne kadar önemsiz gözükse de asılında dikkat edilmesi gereken bir durumu anlatıyor olabilir. İşte, fotoğraf çekildikten sonra gözlerinizin kırmızı, sarı veya beyaz gözükmesinin asıl nedeni…

ensonhaber.com

Çoğu kişi fotoğraf çekildiği sırada flaş patlamasından dolayı göz renginin değiştiğini fark ederler. Göz bebeklerinin neden renk değiştirdiği hakkında ise birçok kişinin herhangi bir fikri yoktur.

Göz bebeklerinizin neden renk değiştirdiğini öğrenmek bazı kişiler için ürkütücü olsa da asıl nedeni şaşılmayacak türden değil.

Fotoğraf sırasında patlayan flaş işin aslında gözlerin arkasında neler olup bittiğini göstermek adına bir röntgen görevi görür. Gözlerimizin içini etkili bir şekilde aydınlatan flaş, göz bebeklerinin ardında yer alan gerçeği de ortaya çıkartır.

Kırımızı olan göz bebekleri…

Amerikan Oftalmoloji Akademisi'ne göre kırmızı gözler, "Fotoğraf makinesinin flaşı, kanlı retinayı aydınlattığında" ortaya çıkarır.

Aslında bu da, "Gözler doğrudan kamera lensine bakıyor ve her iki göz de kırmızı çıkıyorsa, bu genellikle her iki göze ait retinanın da engelsiz ve sağlıklı olduğu anlamına gelir..." gerçeğini ortaya çıkartır.

Eğer göz bebekleriniz kırmızı değilse…

Koşulların uygun olmasına karşın çekilen fotoğrafta kırmızı çıkmayan gözler için çeşitli açıklamalar bulunur.

Bu açıklamalara bakıldığında ise ilk olarak ya doğrudan kamera lensine bakmadığınız ya da tam flaş patladığı esnada gözlerinizi kırpıştırdığınız anlamına da geliyor olabilir.

Bunun yanında şaşılık sorunu yaşayan çoğu insanda da kırmızı gözlere rastlanmaz. Bunun nedeni ise her iki göz bebeğinin de kamera lensine bakmadığı içindir.

Ancak tüm koşullar uygun olmasına karşın, gözlerinizin kırmızı olma durumu bir hastalık habercisi de olabileceğinden bir uzmana danışmanız yararlı olacaktır.

Retinoblastoma’nın habercisi olabilir…

Fotoğraf çekildiğiniz sırada tüm koşullar uygun olmasına karşın, gözlerin kırmızı olmayışı, 'retinoblastoma' adı verilen nadir bir çocukluk çağı göz kanseri türünün belirtisi olabilir.

Bu durum, görmeye yardımcı olmak için beyne sinyaller gönderen gözün arka kısmını, yani retinayı etkiler ve yaşamı tehdit eder. Erken teşhis, tedavide başarıyı artırabilir ve görme kaybı gibi komplikasyonları azaltabilir.

Göz bebekleriniz, kırmızının yanı sıra beyaz ve sarı bir yansıma gibi de görünebilir. Bu durum tek veya her iki gözde de ortaya çıkabilir. Beyazlık fark edenler, katarakt veya retina dekolmanına karşı dikkatli olmalıdır.

Retina dekolmanı ise, gözün iç kısmındaki retina tabakasının altındaki sıvının birikmesi veya retina tabakasının göz içindeki normal konumundan ayrılması durumudur.

Retina tabakasının altındaki sıvının artması veya retina tabakasının zayıflaması sonucunda oluşabilir. Bu durum, görme kaybına veya körlüğe neden olabilir.

Yukarıda belirttiğimiz sebepler dolayısıyla göz bebeğinizde kırmızı dışındaki renk değişiklikleri oluyorsa en kısa süre içinde bir göz hastalıkları uzmanından destek almanız oldukça faydalı olacaktır.